Готовых к обмену украинцев собрали вместе

Украинских граждан, осужденных в России и подготавливаемых к обмену, собрали в СИЗО «Лефортово» в четверг, 29 августа, передает «КоммерсантЪ».

Ожидается, что некоторых заключенных помилуют указом президента и отправят на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

Отмечается, что часть украинцев от участия в обмене отказалась. Режиссер Олег Сенцов мотивировал свой отказ тем, что просьба о помиловании автоматически влечет за собой признание вины. По данным источника издания, поступило несколько обращений о помиловании со стороны родственников и адвокатов режиссера, однако им ход не дали, признав незаконными. Стороны рассматривают вариант отправить Сенцова на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским лидером Владимиром Путиным об обмене заключенными, в частности, о возврате Киеву задержанных в Керченском проливе украинских моряков, стало известно 21 августа.

Позже СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». Отмечалось, что среди 33 человек, которые рассчитывает получить Киев, будут также и 24 украинских моряка, задержанных в России за попытку нарушения госграницы в ноябре прошлого года. Однако стороны не договорились об обмене украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Последний сам отказался от процедуры, потому что хочет доказать свою невиновность в суде.

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