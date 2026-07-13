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09:21, 13 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о сокращении атак ВСУ у одного из городов

Марочко: Попыток ВСУ вернуть утраченные рубежи у Красного Лимана стало кратно меньше
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили число попыток вернуть утраченные рубежи у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в социальной сети «ВКонтакте».

«В районе Красного Лимана украинские боевики сосредоточились на удержании занимаемых позиций, попыток вернуть утраченные рубежи и позиции стало кратно меньше», — написал он.

Ранее в Минобороны раскрыли детали боев за Красный Лиман. Сообщалось, что российские военные за неделю уничтожили более 110 бойцов ВСУ у города.

В начале июля стало известно, что жители Красного Лимана не сдержали слез при встрече с русскими бойцами. По словам российского военного, в подвалах были люди, которые боялись выйти наружу.

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