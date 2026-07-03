Жители Красного Лимана не сдержали слез при встрече с русскими бойцами

Солдат ВС РФ Аслиб: Жители Красного Лимана встречали русских бойцов со слезами радости

Заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Аслиб заявил, что мирные жители Красного Лимана встречали солдат ВС России со слезами радости на глазах. Об этом сообщает РИА Новости.

Аслиб сказал, что, когда они заходили в Красный Лиман, в подвалах были люди, которые боялись выйти наружу. При виде русских бойцов у них появились слезы радости.

Ранее стало известно, как маневры и начавшийся дождь помогли российскому солдату отбиться сразу от пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).