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16:44, 3 июля 2026Бывший СССР

Жители Красного Лимана не сдержали слез при встрече с русскими бойцами

Солдат ВС РФ Аслиб: Жители Красного Лимана встречали русских бойцов со слезами радости
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Аслиб заявил, что мирные жители Красного Лимана встречали солдат ВС России со слезами радости на глазах. Об этом сообщает РИА Новости.

Аслиб сказал, что, когда они заходили в Красный Лиман, в подвалах были люди, которые боялись выйти наружу. При виде русских бойцов у них появились слезы радости.

Ранее стало известно, как маневры и начавшийся дождь помогли российскому солдату отбиться сразу от пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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