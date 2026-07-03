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06:07, 3 июля 2026Бывший СССР

Российский боец в одиночку отбился от пяти FPV-дронов

Боец ВС РФ Резиков в одиночку отбился от пяти дронов ВСУ благодаря маневрам и погоде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Маневры и начавшийся дождь помогли российскому солдату отбиться сразу от пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал штурмовик группировки войск «Центр» Андрей Резиков, пишет РИА Новости.

«Я должен был закатиться на Новоподгороднюю, дождаться прихода всей моей группы и дальше уже по команде действовать. Я не дошел. В этот момент по пути следования на меня налетели дроны, пришлось уходить, уворачиваться», — отметил боец. Затем он вышел на дорогу до населенного пункта Соленое, однако вдруг сзади услышал шум приближающегося украинского FPV-дрона.

Резиков начал открывать огонь и прыгать под беспилотник, а он взорвался и подкосил бойцу ноги. Потом прилетел второй беспилотный летательный аппарат — от него удалось отбиться благодаря грамотным маневрам, однако следом полетели еще несколько. Укрываться от них он продолжил ползком. Так штурмовик выбрался из открытой местности и добрался до лесополосы, в это время начался град с дождем. Он выбрал удачный момент и продолжил двигаться по открытой местности.

«Сломал палку, использовал ее, как костыль, и дальше продвигался потихоньку, прячась в укрытие», — добавил боец. Несмотря на то, что погода была нелетная, украинские беспилотники продолжали искать раненого солдата, но тот не останавливался и добрался до подразделения. В настоящий момент штурмовик проходит лечение. Он уже практически восстановился и готовится к выполнению дальнейших боевых задач.

Ранее стало известно, что российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в момент штурма Ровного Запорожской области сбил украинский FPV-дрон палкой.

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