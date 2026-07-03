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05:40, 3 июля 2026Бывший СССР

Украинский дрон сбили палкой

Российский боец во время штурма сбил украинский FPV-дрон палкой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в ходе штурма Ровного Запорожской области сбил украинский FPV-дрон палкой. Об этом в интервью РИА Новости рассказал боец с позывным Дава.

По его словам, самым опасным этапом штурма является преодоление открытой местности перед заходом в лесополосу или населенный пункт. На этом этапе бойцы часто становятся целью для беспилотников.

«Сослуживец подпустил к себе "птицу" поближе и ударил палкой, сбил "птичку". Нас обучают, что с дронами надо биться, убегать нет смысла», — подчеркнул боец.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл способы борьбы с украинскими дронами. По его словам, в приграничье работают выносные пункты воздушного наблюдения. Их сотрудники используют специальные антидроновые ружья, а также ружья, которые стреляют дробью со шрапнельным рассеиванием.

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