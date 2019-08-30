В киевском аэропорту приготовились к обмену заключенными с Россией

В киевский аэропорт «Жуляны» начали прибывать родственники заключенных в России украинцев, которые предположительно примут участие в обмене. Об этом сообщает принадлежащее Георгию Березкину издание РБК.

По словам советника главкома ВМС Украины Виктории Христенко, в аэропорту также приземлился военный самолет, в котором могут находиться удерживаемые лица. «Надеюсь, что это они. Никаких официальных подтверждений у меня нет», — сказала она.

Украинское издание УНИАН, в свою очередь, пишет, что в Жулянах приземлились уже три украинских военных самолета.

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Ранее 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову сообщил, что Украина и Россия начали обмен пленными. «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написал он.

Однако позже в офисе президента Украины опровергли эту информацию. На Банковой отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. «Уже не впервые мы видим информационный хаос, спровоцированный цитированием неподтвержденной информации и многочисленных “источников”», — отметили там.

29 августа украинских граждан, осужденных в России и подготавливаемых к обмену, собрали в СИЗО «Лефортово». Отмечалось, что некоторых заключенных помилуют указом президента и отправят на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

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