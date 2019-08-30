Удерживаемые на Украине россияне остались в СИЗО

Российские граждане, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО, передает ТАСС со ссылкой на адвоката части удерживаемых россиян Валентина Рыбина.

«Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — сообщил Рыбин.

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Ранее 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову сообщил о том, что Украина и Россия начали обмен пленными. «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написал он.

29 августа украинских граждан, осужденных в России и подготавливаемых к обмену, собрали в СИЗО «Лефортово». Отмечалось, что некоторых заключенных помилуют указом президента и отправят на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

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