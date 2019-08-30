Россия и Украина опровергли новости об обмене заключенными

Информация об обмене заключенными между Россией и Украиной не соответствует действительности. Об этом заявили в Офисе президента Украины.

На Банковой отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

Спикер СБУ Елена Гитлянская пояснила, что пока продолжается сложный процесс переговоров. «Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго», — написала она в Facebook.

Также информацию об обмене агентству «Интерфакс» опроверг информированный источник в Москве. По его словам, для начала обмена необходимо дополнительное время для оформления документов.

Ранее 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову сообщил о том, что Украина и Россия начали обмен пленными. «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написал он.

29 августа украинских граждан, осужденных в России и подготавливаемых к обмену, собрали в СИЗО «Лефортово». Отмечалось, что некоторых заключенных помилуют указом президента и отправят на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

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