Адвокат рассказал о местонахождении приготовленных для обмена заключенных

Из России на Украину не вылетал самолет с приготовленными к обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, заключенные как из России, так и с Украины до сих пор находятся либо в месте сбора, либо в СИЗО, либо вовсе в местах отбывания наказания. Он также уточнил, что информация актуальна по состоянию на 9 часов утра. «Давайте наберемся терпения и не будем фальстартовать», — подчеркнул он.

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До этого Рыбин говорил, что заключенных украинцев пока не планируют перемещать из СИЗО. «Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — сообщил он.

Ранее стало известно, что в киевском аэропорту Жуляны приземлились три украинских военных самолета. Предположительно, в них могут находиться перевезенные из России украинские заключенные, однако подтверждения этой информации нет. Кроме того, в том же аэропорту стали собираться родственники заключенных.

Информация об обмене начала активно обсуждаться после того, как новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной Рады Анну Исламову сообщил о том, что Украина и Россия начали обмен пленными. «Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем», — написал он.

29 августа украинских граждан, осужденных в России и подготавливаемых к обмену, собрали в СИЗО «Лефортово». Отмечалось, что некоторых заключенных помилуют указом президента и отправят на родину, получив в обмен помилованных россиян. В свою очередь, уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в Киев для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами.

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