Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

По данным издания, всего Киев передал российской стороне 35 человек. Среди них 11 были помилованы президентом страны Владимиром Зеленским, в отношении 19 была отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, еще один заключенный отправился на обмен ранее.

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Полный список переданных России заключенных выглядит так:

Владимир Цемах, Кирилл Вышинский, Виктор Агеев, Александр Баранов, Аслан Басханов, Елена Бобовая, Андрей Васьковский, Руслан Гаджиев, Владимир Галич, Сергей Гнатьев, Анна Дубенко, Станислав Ежов, Аркадий Жидких, Игорь Кимаковский, Ольга Ковалис, Сергей Коверник, Дмитрий Кореновский, Андрей Костенко, Алексей Лазаренко, Сергей Лазарев, Юрий Ломако, Петр Мельничук, Евгений Мефедов, Максим Одинцов, Юлия Просолова, Александр Ракущин, Антонина Родионова, Александр Саттаров, Алексей Седиков, Тарас Синичак, Александр Тарасенко, Андрей Третьяков, Виктор Федоров, Денис Хитров, Павел Черных.

Позже на сайте Владимира Зеленского появился список из 35 заключенных, которых российская сторона передала Киеву. Среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычний, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костишин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзило.

Ранее 7 сентября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о завершении процедуры обмена заключенными между Киевом и Москвой. По ее словам, обмен состоялся по формуле «35 на 35». При этом омбудсмен отметила, что продолжается расследование около половины уголовных дел.

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