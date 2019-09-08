Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad.

Основанием для экстрадиции Амстердам назвал то, что Цемах проходит ценным свидетелем по делу о сбитом над Донбассом малайзийском «Боинге». По утверждению голландской прокуратуры, он командовал подразделением зенитчиков ополчения самопровозглашенной ДНР и приложил руку к избавлению от ракетной установки «Бук».

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Ранее власти Нидерландов попытались предотвратить передачу Цемаха Москве. По словам главы голландского МИД Стефа Блока, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить свидетеля.

Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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