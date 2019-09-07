Стало известно о попытке помешать выдаче России «ценного свидетеля» по делу MH17

Состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной откладывали из-за позиции Нидерландов. Об этом сообщает газета nu.nl со ссылкой на письмо главы голландского МИД Стефа Блока парламенту страны.

По данным издания, власти Нидерландов пытались предотвратить передачу Москве бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого считают основным свидетелем по делу сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга». В частности, прокуратура Нидерландов неоднократно просила украинских коллег оставить Цемаха доступным для следствия, однако, когда стало ясно, что Киев уже включил его в списки на обмен, «Нидерланды пошли еще дальше».

Так, по словам министра, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить Цемаха по делу о сбитом «Боинге». Также Блок отметил, что правительство Нидерландов «глубоко сожалеет», что экс-военнослужащего все же передали Москве. Кроме того, дипломат раскритиковал Россию за оказанное на украинскую сторону давление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Владимира Цемаха допросили перед отправкой в Россию. По словам главы СБУ Ивана Баканова, включение бывшего военнослужащего в список на обмен было обязательным условием российской стороны. Невыдача Цемаха означала бы срыв переговоров, сказал он.

Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Помимо Цемаха, в Москву также улетел главред портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

Бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха задержали 4 июля в его доме на неподконтрольной Киеву территории. Украинские спецслужбы считают его причастным к крушению «Боинга», поскольку он служил в городе Снежное, недалеко от которого был сбит лайнер.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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