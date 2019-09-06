Порошенко счел освобождение «ценного свидетеля» признанием Россией вины за MH17

Бывший президент Украины Петр Порошенко счел требование освободить из-под стражи бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, считающегося ценным свидетелем по делу о гибели в Донбассе малайзийского «Боинга» в 2014 году, признанием Москвой ответственности за произошедшую катастрофу. Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-глава государства.

По его словам, на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы он будет требовать привлечь Москву к ответственности «за все жертвы на протяжении последних пяти лет из-за российской агрессии на Украине».

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5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под стражи, выпустив его под личное обязательство. Агентство «Интерфакс» сообщало, что он включен в список обмена между Россией и Украиной, а источники «Коммерсанта» отмечали, что его могут обменять на украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден в России за терроризм. Против освобождения ополченца выступила прокуратура Нидерландов, которая хотела его допросить.

Цемаха захватили украинские силовики на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Его вывезли на Украину в июле 2019 года. Сообщалось, что он является «ценным свидетелем» по делу о гибели «Боинга». Как утверждается, Цемах был начальником противовоздушной обороны ДНР в городе Снежное. В его семье это отрицают, отмечая, что тогда он был «обычным военным», а руководить ПВО начал только в октябре 2014-го.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец. Все имеют отношение к формированиям самопровозглашенной ДНР.

Москва опровергает причастность российской стороны к катастрофе и требует от следствия убедительных доказательств.

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