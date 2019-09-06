Объяснено освобождение «ценного свидетеля» по делу MH17

Руководство Украины могло согласиться на освобождение из-под стражи бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, считающегося ценным свидетелем по делу о гибели в Донбассе малайзийского «Боинга» рейса MH17, из-за наличия у международного следствия достаточного количества доказательств причастности России к катастрофе. Об этом телеканалу «Настоящее время» заявил участник расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

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«Международная следственная группа накопила столько объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит», — сказал он.

По мнению Грозева, вероятное отсутствие Цемаха на суде по делу о гибели «Боинга», который намечен на март 2020 года, лишь уменьшит легитимность и объективность процесса. «Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор», — добавил член Bellingcat.

Киевский апелляционный суд 5 сентября освободил Цемаха из-под стражи, выпустив его под личное обязательство. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источники, что Цемах включен в список для обмена между Украиной и Россией, а собеседники «Коммерсанта» уточняли, что его могут обменять на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм.

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Против освобождения Цемаха и передачи его России, по данным газеты NRC Handelsblad, выступала прокуратура Нидерландов, которая, как сообщало Associated Press, планировала его допросить. Вместе с тем в Совместной следственной группе (ССГ, JIT) официально заявили, что освобождение Цемаха не повлияет на ход расследования по делу MH17.

Цемах был захвачен украинскими силовиками на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и вывезен в столицу Украины в июле текущего года. «Украинские новости» писали, что он может быть ценным свидетелем по делу о гибели «Боинга» в Донбассе, поскольку в июле 2014 года, когда произошла катастрофа, он был начальником противовоздушной обороны ДНР в городе Снежное. В семье Цемаха это отрицают, утверждая, что тогда он был «обычным военным» в ДНР, а руководить ПВО начал только в октябре 2014-го.

Международное следствие намерено предъявить обвинения по делу о гибели «Боинга» трем россиянам, включая Игоря Гиркина (Стрелкова), и одному украинцу. Также ССГ утверждает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил России. Москва все обвинения отвергает.

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