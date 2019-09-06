Названы имена подготовленных для обмена между Украиной и Россией заключенных

В списках для обмена заключенными между Россией и Украиной оказались 70 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Среди них — 24 украинских моряка, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года, режиссер Олег Сенцов и еще десять граждан Украины.

В списке для передачи российской стороне при этом числятся главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, «ценный свидетель» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимир Цемах, а также осужденные за государственную измену украинские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

Остальные имена остаются неизвестными, однако источник отмечает, что списки могут меняться вплоть до дня обмена, который запланирован на 7 сентября. Одним из спорных моментов является выдача Россией Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных за участие в первой чеченской войне на стороне боевиков.

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Накануне президент России Владимир Путин говорил, что у Москвы «особая позиция» по вопросу выдачи Клыха и Карпюка. В то же время он заверил, что в ближайшее время будет объявлено о принятых решениях по вопросу обмена заключенными.

Ранее ожидалось, что обмен состоится 30 августа, поскольку соответствующую информацию распространил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В офисе президента Украины опровергли эту информацию. Там отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, и подчеркнули, что «информационный хаос» возникает вокруг этой темы не первый раз. В Кремле также не говорят о дате обмена, отмечая, что из-за чувствительности темы «анонсов быть не может».

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