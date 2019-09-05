Путин ответил на вопрос о выдаче Украине убийц российских солдат в Чечне

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы «особая позиция» по вопросу выдачи Украине осужденных за убийства во время чеченских войн Станислава Клыха и Николая Карпюка. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 5 сентября.

«Это сложный для нас вопрос», — сказал российский лидер на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

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Путин заверил, что в ближайшее время будет объявлено о принятых решениях по вопросу обмена заключенными.

Встреча Путина с Медведчуком прошла «на ногах» в кулуарах Восточного экономического форума. Медведчук участвует в переговорах России и Украины по вопросу обмена осужденными.

Ранее в четверг Путин заявил, что переговорный процесс подходит к концу, а обмен будет масштабным.

В мае 2016 года суд в Чечне приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима соответственно за участие в боевых действиях на территории республики в 1990-х годах. Их признали виновными в убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн. По данным следствия, от их рук погибли как минимум 30 российских военнослужащих.

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