Названа возможная дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться 7 сентября. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

Информацию о том, что стороны ориентируются на эту дату, агентству подтвердили два дипломатических источника. При этом один из них отмечает, что, несмотря на выбор даты, договоренности пока носят рамочный характер. «Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», — сказал он.

В Кремле не стали отвечать на вопрос о проведении обмена 7 сентября. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, из-за чувствительности темы «анонсов быть не может». «Факт станет известным», — пообещал он.

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Ранее ожидалось, что обмен состоится 30 августа, поскольку соответствующую информацию распространил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако позже в офисе президента Украины опровергли эту информацию. Там отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, и подчеркнули, что «информационный хаос» возникает вокруг этой темы не первый раз.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в свою очередь сообщила, что, несмотря на отсутствие препятствий для обмена, окончательная дата сторонами пока не определена.

О том, что в рамках подготовки обмена украинских заключенных, которые отбывают наказание в разных регионах России, начали свозить в московский СИЗО «Лефортово», стало известно 20 августа.

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