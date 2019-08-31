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Зеленский рассказал о реакции МИД на его первый звонок Путину

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о реакции Министерства иностранных дел страны на его первый телефонный разговор с российсим лидером Владимиром Путиным. Его слова опубликовало издание «Украинская правда» в своем Twitter-аккаунте.

По словам Зеленского, ведомство, собранное при его предшественнике Петре Порошенко было против разговора. «Очень не хотели, чтобы я звонил», — заявил он.

11 июля между Путиным и Зеленским состоялся первый телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле тогда сообщили, что обсудили обмен заключенными и условились продолжать контакты в «нормандском формате». В то же время в пресс-службе украинского лидера уточнили, что ключевым вопросом являлось освобождение задержанных в Керченском проливе моряков. Уже в августе стало известно, что в ходе разговора президенты достигли договоренностей по обмену заключенными.

Второй раз Зеленский позвонил Путину 7 августа. Темой беседы стала гибель четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия. По словам президента Украины, он обратился к коллеге с просьбой «повлиять на ту сторону», чтобы они прекратили «убийства людей», и снова затронул тему возвращения украинских заключенных.

19 августа Путин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм.

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