МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным

Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами. Об этом заявила в интервью «Интерфаксу-Украина» заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

«Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск», — сказала она.

Замминистра добавила, что новые подходы несут не только риски, но и возможности. Поэтому, по ее мнению, Украине стоит менять методы решения проблемы, которая существует уже пять лет. «Если не менять поведение, не давать создавать креативных идей (...), то ты не получишь никакого шанса на другой результат», — сказала Зеркаль.

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11 июля между Путиным и Зеленским состоялся первый телефонный разговор по инициативе Киева. В Кремле тогда сообщили, что обсудили обмен заключенными и условились продолжать контакты в «нормандском формате». В то же время в пресс-службе украинского лидера уточнили, что ключевым вопросом являлось освобождение задержанных в Керченском проливе моряков. Уже в августе стало известно, что в ходе разговора президенты достигли договоренностей по обмену заключенными.

Второй раз Зеленский позвонил Путину 7 августа. Темой беседы стала гибель четырех украинских военных в Донбассе после установления бессрочного перемирия. По словам президента Украины, он обратился к коллеге с просьбой «повлиять на ту сторону», чтобы они прекратили «убийства людей», и снова затронул тему возвращения украинских заключенных.

19 августа Путин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм.

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