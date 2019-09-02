Стала известна новая схема обмена заключенными между Украиной и Россией

При обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

По данным собеседников издания, подследственные могут отправиться на Украину и в Россию с копиями уголовных дел, а за преступления будут осуждены заочно.

Обмен в формате «30 на 30», который позже увеличили до 35 с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. В Киеве был освобожден обвиняемый в госизмене главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, в следственный изолятор «Лефортово» начали доставлять граждан Украины, отбывающих наказание в России, однако процесс обмена не был завершен.

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Как сообщает источник издания, стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передаче друг другу заключенных. Осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, однако статус подследственных все еще обсуждается.

Предполагается, что 24 украинских моряка, осужденных в России, могут покинуть «Лефортово» не со своим делом, а с его копией, заверенной нотариусом. Это связано с тем, что Украина не признает уголовное преследование моряков и требует освободить их без всяких условий. В случае если украинская сторона получит копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам не придется прекращать уголовное преследование своих граждан.

Вступивший в силу приговор может быть использован в качестве доказательства законности преследования моряков. Это позволит последним пожаловаться на действия властей России в Европейский суд по правам человека.

В пятницу, 30 августа, новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной Рады Анну Исламову сообщил о том, что Украина и Россия начали обмен пленными. Однако позже в офисе президента Украины опровергли эту информацию. В ведомстве отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, и подчеркнули, что «информационный хаос» возникает вокруг этой темы не первый раз.

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