На Украине заявили о приземлившемся в стране самолете с заключенными

Самолет с украинскими заключенными, которых Москва планирует передать Киеву, прибыл на Украину. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

По информации издания, воздушное судно приземлилось на украинском военном аэродроме утром 30 августа. На борту, предположительно, находятся 32 человека. Среди них осужденный за шпионаж Роман Сущенко, признанный виновным в создании террористического сообщества Олег Сенцов, а также 24 моряка, задержанные в Керченском проливе за попытку незаконного пересечения российской границы.

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Собеседник «Обозревателя» объяснил отсутствие официального подтверждения этой информации тем, что заключенным «требуется время, чтобы прийти в чувство». «Поймите, не все наши пленные в нормальном физическом и эмоциональном состоянии», — заявил он.

Ранее 30 августа пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится. По ее словам, окончательная дата, когда будет совершен обмен, пока не определена. При этом Гитлянская отметила, что никаких препятствий для проведения процедуры нет. «Все идет планово», — подчеркнула она.

Информация об обмене начала активно обсуждаться после того, как новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной Рады Анну Исламову сообщил о том, что Украина и Россия начали обмен пленными. Однако позже в офисе президента Украины опровергли эту информацию. В ведомстве отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, и подчеркнули, что «информационный хаос» возникает вокруг этой темы не первый раз.

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