Кремль заявил о прогрессе в ходе обмена заключенными с Киевом

Москва подтверждает определенный прогресс в процессе обмена заключенными между Россией и Украиной, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 30 августа.

«Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме», — добавил он.

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Ранее в пятницу пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что в этот день обмен не состоится. По ее словам, несмотря на отсутствие препятствий для обмена, окончательная дата сторонами пока не определена.

В свою очередь, адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы содержащихся в украинских тюрьмах российских граждан, рассказал, что заключенные с обеих сторон до сих пор содержатся в СИЗО, некоторых так и не этапировали из колоний.

Начало процесса обмена пленными анонсировал в пятницу рано утром новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. На своей странице в социальной сети он написал, что осужденный за подготовку терактов в Крыму режиссер Олег Сенцов среди прочих «летит домой». Между тем днем ранее эту информацию в Кремле не подтвердили.

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