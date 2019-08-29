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В Кремле отказались комментировать возможность обмена Сенцова на Вышинского

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Дмитрий Песков

Между российской и украинской сторонами имеют место определенные контакты по вопросу обмена заключенными, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 29 августа.

«Сообщим о запуске процесса обмена заключенными, когда будем готовы», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля не стал комментировать информацию об этапировании осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова в Москву, а также возможность его обмена на журналиста Кирилла Вышинского, освобожденного накануне судом в Киеве.

23 августа стало известно, что Сенцов и Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина. Позже глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук проинформировал, что обмен пленными еще обсуждается и окончательно не решен.

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