В Кремле отказались комментировать возможность обмена Сенцова на Вышинского

Между российской и украинской сторонами имеют место определенные контакты по вопросу обмена заключенными, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 29 августа.
«Сообщим о запуске процесса обмена заключенными, когда будем готовы», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля не стал комментировать информацию об этапировании осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова в Москву, а также возможность его обмена на журналиста Кирилла Вышинского, освобожденного накануне судом в Киеве.
23 августа стало известно, что Сенцов и Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина. Позже глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук проинформировал, что обмен пленными еще обсуждается и окончательно не решен.