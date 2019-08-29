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Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму

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Олег Сенцов

Украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 в городе Лабытнанги в Бутырскую тюрьму в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информацию об этапировании Сенцова в столичную колонию подтвердил также источник ТАСС. По его словам, режиссера доставили в Москву для обмена с украинской стороной.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на собеседника в спецотделе колонии сообщил, что режиссер был вывезен, однако о его местоположении не сообщалось. Адвокат Дмитрий Динзе информацию об этапировании не подтвердил, при этом допустил, что Сенцова могли перевезти авиацией в течение одного дня.

Во ФСИН перевод Сенцова в Москву также не подтвердили и заявили, что не располагают информацией об осужденном.

Ранее, 23 августа, стало известно, что Сенцов и российский журналист Кирилл Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина. Отмечалось, что Вышинский от обмена отказался, поскольку собирается доказать свою невиновность в суде. 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд и к следователю по первому требованию.

В августе 2015-го российский суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Свою вину режиссер не признал и в мае 2018 года объявил голодовку, потребовав освободить всех украинских заключенных из российских тюрем. Спустя 145 дней его вынудили прекратить протест.

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Предыстория: Стало известно о возможном обмене Сенцова на Вышинского
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