Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму

Украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 в городе Лабытнанги в Бутырскую тюрьму в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Информацию об этапировании Сенцова в столичную колонию подтвердил также источник ТАСС. По его словам, режиссера доставили в Москву для обмена с украинской стороной.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на собеседника в спецотделе колонии сообщил, что режиссер был вывезен, однако о его местоположении не сообщалось. Адвокат Дмитрий Динзе информацию об этапировании не подтвердил, при этом допустил, что Сенцова могли перевезти авиацией в течение одного дня.

Во ФСИН перевод Сенцова в Москву также не подтвердили и заявили, что не располагают информацией об осужденном.

Материалы по теме Украинский суд освободил Кирилла Вышинского Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность

Ранее, 23 августа, стало известно, что Сенцов и российский журналист Кирилл Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина. Отмечалось, что Вышинский от обмена отказался, поскольку собирается доказать свою невиновность в суде. 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд и к следователю по первому требованию.

В августе 2015-го российский суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Свою вину режиссер не признал и в мае 2018 года объявил голодовку, потребовав освободить всех украинских заключенных из российских тюрем. Спустя 145 дней его вынудили прекратить протест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!