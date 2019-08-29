Стало известно о возможном обмене Сенцова на Вышинского

Украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии №8 в городе Лабытнанга. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе колонии, где именно находится сейчас Сенцов — неизвестно.

Предполагается, что режиссера могут обменять на российского журналиста Кирилла Вышинского, освобожденного ранее судом в Киеве.

Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова из Лабытнанги. По словам правозащитников, несколько дней назад он был там, получил письма. При этом допускается, что Сенцова могли перевезти авиацией в течение одного дня.

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Во ФСИН, по информации «Говорит Москва», не подтвердили перевод Сенцова в Москву. Заместитель главы службы исполнения наказаний Валерий Максименко отметил, что не располагает информацией об осужденном.

Кирилла Вышинского 28 августа освободили из-под стражи под личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию. Под стражей он находился 400 дней. Журналист был арестован в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Своей вины Вышинский не признавал.

Ранее, 23 августа, стало известно, что Сенцов и Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина. Отмечалось, что последний сам отказался от обмена, поскольку хотел доказать свою невиновность в суде.

В августе 2015-го российский суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Свою вину режиссер не признал и в мае 2018 года объявил голодовку, потребовав освободить всех украинских заключенных из российских тюрем. Спустя 145 дней его вынудили прекратить протест.

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