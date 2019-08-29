Медведчук раскрыл судьбу переговоров об обмене пленными между Украиной и Россией

Украина и Россия продолжат переговоры об обмене пленными и удерживаемыми лицами. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает РИА Новости.
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что окончательного варианта условий обмена между двумя странами еще нет. Также он рассказал, что нет конкретного решения по осужденному в РФ за подготовку теракта украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
«Этим вопросом занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин [Владимир] Зеленский и его команда», — подчеркнул Медведчук.
Ранее, 23 августа, стало известно, что Сенцов и российский журналист Кирилл Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина. Отмечалось, что Вышинский от обмена отказался, поскольку собирается доказать свою невиновность в суде. 28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд и к следователю по первому требованию.
В августе 2015-го российский суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Свою вину режиссер не признал и в мае 2018 года объявил голодовку, потребовав освободить всех украинских заключенных из российских тюрем. Спустя 145 дней его вынудили прекратить протест.
Журналист Вышинский находился под стражей более 400 дней — его арестовали на Украине в мае прошлого года и обвинили в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене, главному редактору грозило 15 лет лишения свободы. Сам он отвергал все обвинения, меру пресечения в виде содержания под стражей ему продлевали восемь раз.
Вскоре после его ареста власти Украины ограничили доступ к сайтам информационных агентств РИА Новости и РИА Новости Украина, а также многих других российских информационных ресурсов на территории страны.