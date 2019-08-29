В Раде назвали срок обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен заключенными между Украиной и Россией должен состояться в пятницу, 30 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтема Чийгоза.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в СИЗО «Лефортово».

Как сообщалось ранее, Сенцова этапировали в Москву из колонии №8 в городе Лабытнанги. По словам источников агентств, режиссера перевели в столичную колонию для обмена с украинской стороной.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил при этом, что окончательного варианта условий обмена между двумя странами еще нет. Также он рассказал, что нет конкретного решения по осужденному в РФ за подготовку теракта украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Олег Сенцов в августе 2015 года был признан виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину режиссер не признал и в мае 2018 года объявил голодовку, потребовав освободить всех украинских заключенных из российских тюрем. Спустя 145 дней его вынудили прекратить протест.

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