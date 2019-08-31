Вышинский ответил на вопрос о пытках

Журналист Кирилл Вышинский, освобожденный киевским судом из-под ареста, заявил, что к нему не применялись пытки. Об этом он рассказал в интервью программе «Центральное телевидение» российского телеканала НТВ.

«Нет, я не испытывал какого-либо физического насилия. У меня нет на теле следов пыток или синяков», — сказал Вышинский.

Он отметил, что сам факт попадания в тюрьму — это психологическое испытание для человека, который считает себя невиновным. Но назвать это пытками было бы преувеличением, отметил журналист.

Вышинский добавил, что намерен доказать свою невиновность в суде, поэтому не намерен участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной.

Бывший главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был освобожден из СИЗО под личное обязательство 28 августа. Его задержали в мае 2018 года по обвинению в государственной измене. По версии украинских силовиков, в 2014 году Вышинский в Крыму агитировал за присоединение полуострова к России, затем информационно поддерживал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. За свою деятельность журналист тайно получал деньги из России, полагают украинские спецслужбы. Вышинский отрицает свою вину. В 2015 году он получил гражданство России, но от украинского паспорта не отказывался.

В ночь на 30 августа появилась информация, что состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной. Из Москвы в Киев якобы вылетел самолет с украинскими моряками, задержанными в ноябре прошлого года в Керченском проливе, режиссером Олегом Сенцовым и другими гражданами республики, отбывавшими наказание в России. Список россиян, которых должны обменять, не разглашается, однако сообщалось, что в него входит Евгений Мефедов — фигурант дела о поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Утром 30 августа стало известно, что обмен пока не состоялся, и переговоры продолжаются.

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