Путин сделал заявление по обмену заключенными c Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума прокомментировал готовящийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 5 сентября.

«Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, но исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров. (...) Обмен будет крупным, масштабным», — сказал он.

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Накануне в прессе появилась информация о том, что процесс обмена удерживаемыми лицами может быть запущен до конца этой недели. Предполагается, что он начнется в субботу. В Кремле отказались комментировать эти сообщения.

По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35». Однако список имен пока не известен. Пресс-секретарь российского лидера отказался подтвердить данные о включении в него осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова.

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