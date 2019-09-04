Кремль отказался анонсировать обмен заключенными с Киевом

Анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 4 сентября.

Он не прокомментировал информацию о том, что обмен заключенными может начаться в субботу, 7 сентября. «Тема чувствительная»,— пояснил пресс-секретарь российского лидера. При этом он заверил, что факт обмена «станет известен».

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Ранее в среду два дипломатических источника сообщили агентству, что процесс обмена удерживаемыми лицами может быть запущен до конца этой недели.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили эту тему по телефону 12 июля и 7 августа.

По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35». Точный список имен не раскрывается. В Кремле отказались подтвердить или опровергнуть данные о включении в него осужденного за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова.

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