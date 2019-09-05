Адвокат прокомментировал планы обмена Сенцова на «ценного свидетеля» по делу MH17

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что не знает о планах выдачи России бывшего зенитчика Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого Киев задержал как причастного к гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Нас не информируют по этому поводу. То ли он [Цемах] пойдет за несколько человек, то ли только за Сенцова», — сказал Динзе.

Он отметил, что не может получить информацию о местоположении Сенцова. «Технически его поставили, что он на этапе», — добавил адвокат.

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Ранее 5 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сенцова могут обменять на Цемаха. По данным издания, выдача Цемаха в Россию была условием для включения Сенцова в обменный фонд. Цемах был 34-м в украинском перечне людей для обмена, но позднее Киев его вычеркнул. Россия в ответ исключила из списка Сенцова. Как пишет «Коммерсантъ», стороны вернулись к обсуждению вопроса и им удалось договориться, потому что 5 сентября Цемаха отпустили из-под ареста.

Сразу после решения суда по Цемаху президент России Владимир Путин заявил, что стороны подходят к «финализации переговоров». Он добавил, что обмен будет «крупным, масштабным».

4 июля украинские спецслужбы выкрали Цемаха из его дома в ДНР, зенитчика связывают с крушением Боинга 17 июля 2014 года, так как он возглавлял ПВО в Снежном. Недалеко от этого города произошла катастрофа, в ней погибли 289 человек. По утверждению бывших властей ДНР, в Снежном тогда не было ПВО. Депутаты Европарламента и прокуратура Нидерландов просили Украину не выдавать Цемаха России.

Сенцова в 2015 году признали виновным в создании террористического сообщества и других преступлениях. Он не признал вину и держал голодовку с требованием отпустить всех украинских заключенных в России. В конце августа 2019 года стало известно, что Сенцова доставили из колонии в Лабытнанги в один из СИЗО Москвы в рамках подготовки к обмену заключенными с Украиной.

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