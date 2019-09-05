Нидерланды прокомментировали освобождение «ценного свидетеля» по делу MH17

Освобождение киевским судом Владимира Цемаха, которого считают ценным свидетелем по делу сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга», не повлияет на ход расследования. Об этом заявила пресс-секретарь Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Брехтье ван де Мосдейк, передает «Радiо Свобода».
По ее словам, представители JIT хотели поговорить с Цемахом, однако в сложившихся условиях «это будет сделать сложно». При этом освобождение свидетеля из-под стражи вовсе не значит, что следствие по делу MH17 прекратится, отметила ван де Мосдейк.
Решение украинского суда пресс-секретарь JIT комментировать отказалась. «Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать», — добавила она.
Ранее 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство. Таким образом, суд отменил прошлое постановление о продлении его ареста до 20 октября включительно. До этого евродепутаты написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать Цемаха России.
Цемаха задержали 4 июля в его доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в год катастрофы он числился начальником ПВО в городе Снежное, вблизи которого был сбит лайнер. Дочь свидетеля подтвердила, что отец занимал эту должность, однако, по ее словам, Цемах стал начальником ПВО только в октябре, в то время как самолет разбился в июле. Власти ДНР также отрицают причастность военнослужащего к крушению «Боинга», поскольку в момент катастрофы в Снежном якобы не было систем ПВО.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 19 июня JIT назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга». Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.