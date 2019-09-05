Сенцова решили обменять на «ценного свидетеля» по делу малайзийского «Боинга»

Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего зенитчика Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого Киев задержал как причастного к гибели малайзийского «Боинга» в 2014 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, выдача Цемаха в Россию было условием для включения Сенцова в обменный фонд. В середине лета Москва и Киев составляли списки людей для обмена. Цемах был 34-м в украинском перечне, но потом Киев вычеркнул его. Россия в ответ исключила из своего списка Сенцова. Однако затем стороны вернулись к обсуждению вопроса, и, судя по тому, что украинский суд 5 сентября отпустил Цемаха из-под ареста, им удалось договориться, отмечает «Коммерсантъ».

Большой обмен близится к завершению, пишет издание. Сразу после решения суда по Цемаху президент России Владимир Путин заявил, что стороны подходят к «финализации переговоров», и обмен будет «крупным, масштабным».

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Украинские спецслужбы 4 июля выкрали Цемаха из его дома в ДНР. Киев связывает зенитчика с крушением «Боинга» 17 июля 2014 года, поскольку он возглавлял ПВО в городе Снежное, недалеко от которого и произошла катастрофа, унесшая жизни 289 человек. Бывшие власти ДНР утверждают, что тогда в Снежном не было ПВО. Прокуратура Нидерландов и депутаты Европарламента просили Украину не выдавать Цемаха России.

Олег Сенцов в 2015 году был признан виновным в создании террористического сообщества и других преступлениях. Он не признал свою вину и держал голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. В конце августа 2019 года сообщалось, что Сенцова доставили из колонии города Лабытнанги в один из следственных изоляторов Москвы в рамках подготовки к обмену заключенными с Украиной.

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