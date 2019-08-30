Сенцова не нашли в московских СИЗО

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не нашли украинского режиссера Олега Сенцова в московских следственных изоляторах. Об этом сообщает ТАСС.

Наблюдатели посетили Бутырский изолятор и проверили спецблок, однако режиссера там не оказалось. Администрация СИЗО «Лефортово» также сообщила, что Сенцова у них нет. Его местонахождение остается неизвестным.

29 августа источник ТАСС сообщал, что Олега Сенцова доставили из колонии №8 в городе Лабытнанги в Бутырскую тюрьму в Москве для обмена заключенными с украинской стороной. Во ФСИН перевод Сенцова в Москву не подтвердили и заявили, что не располагают информацией об осужденном.

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