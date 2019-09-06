Стали известны обстоятельства захвата «ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга»

Во время спецоперации по захвату подозреваемого в причастности к катастрофе со сбитым малайзийским «Боингом» рейса МН17 бывшего зенитчика Донецкой народной республики (ДНР), которого собираются включить в списки для обмена заключенными между Россией и Украиной, погиб сотрудник СБУ. Об этом сообщила украинская журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook.

Ромалийская пишет, что операция по захвату была беспрецедентной для Киева, поскольку Цемах находился глубоко в тылу у ДНР. Она отмечает, что в ходе спецоперации не только погиб один сотрудник СБУ, но еще двое были ранены.

Кроме того, журналистка утверждает, что в деле о сбитом «Боинге» Цемах проходит не как свидетель, а как подозреваемый.

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Накануне, 5 сентября, Цемаха выпустили под личное обязательство по решению Киевского апелляционного суда. Это связано с тем, что бывшего зенитчика ДНР собираются обменять на украинского режиссера Олега Сенцова.

Украинские спецслужбы 4 июля выкрали Цемаха из его дома в ДНР. Киев связывает зенитчика с крушением «Боинга» 17 июля 2014 года, поскольку он возглавлял ПВО в городе Снежное, недалеко от которого и произошла катастрофа, унесшая жизни 289 человек. Бывшие власти ДНР утверждают, что тогда в Снежном не было ПВО. Прокуратура Нидерландов и депутаты Европарламента просили Украину не выдавать Цемаха России.

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