Крымские татары предупредили об опасности обмена некоторыми заключенными

К обмену осужденными за участие в экстремистских организациях необходимо подходить с осторожностью. Об этом сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности проведения второго этапа процедуры обмена. Его слова приводит РИА Новости.

«Нужно подходить очень осторожно к вопросу возвращения преступников, которые осуждены за участие в Крыму в организациях "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России — прим. «Ленты.ру») и "Меджлис крымскотатарского народа" (запрещена в России — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил собеседник агентства.

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Умеров добавил, что лидеры «Меджлиса» уже потребовали возвращения своих сторонников, осужденных за экстремистскую деятельность на полуострове. По его словам, если это произойдет, может случиться волна провокаций со стороны запрещенных в России организаций, понимающих, что их тоже могут обменять. «Кроме того, это даст новый повод для нападок со стороны наших европейских и заокеанских партнеров», — подчеркнул Умеров.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся в субботу, 7 сентября, по формуле «35 на 35». В Москву, в частности, отправились главред портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.

Сразу после прибытия освобожденных украинцев в Киев президент страны Владимир Зеленский рассказал о возможности второго этапа обмена пленными. Отвечая на вопрос о том, знает ли он, сколько еще украинцев и крымских татар остается в тюрьмах, украинский лидер сообщил, что власти работают над этим вопросом. «Речь не про год, мы хотим это делать очень быстро, в ближайшее время», — добавил Зеленский.

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