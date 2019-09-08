Бывший СССР
 
Последние новости
Названы лечебные свойства водки
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
В Махачкале возликовали после победы Нурмагомедова
В Сочи выпал снег
Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Порье расплакался после поражения от Нурмагомедова
Китай поддался США в торговой войне
Новости партнеров

Сенцов высказался «о врагах Украины»

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, заявил, что «до победы еще очень далеко». Его слова приводит УНИАН.

«Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. <...> Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. <...> Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора», — сказал Сенцов.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Олег Сенцов в 2015 году был признан виновным в создании террористического сообщества и других преступлениях. Он не признал свою вину и держал голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. В конце августа 2019 года сообщалось, что Сенцова доставили из колонии города Лабытнанги в один из следственных изоляторов Москвы в рамках подготовки к обмену заключенными с Украиной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«До победы еще очень далеко»: Олег Сенцов выступил перед журналистами после возвращения в Украину
Россия и Украина обменялись заключенными
Сенцова не нашли в московских СИЗО
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0331 августа

Вся королевская рать

Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
03:43Сегодня

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

17:54 7 сентября

Освобожденных украинских моряков наградили

16:45 7 сентября

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший СССР00:0228 августа

«Они считают, что у них тоже получится»

Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
16:07 7 сентября

Зеленский проспорил украинскому мэру

15:30 7 сентября

Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией

15:20 7 сентября

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Бывший СССР00:0326 августа

«Кому-то расскажешь — перережу глотку»

Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
15:12 7 сентября

Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией

15:11 7 сентября

Зеленский понадеялся на полное прекращение огня в Донбассе

14:17 7 сентября

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Россия
В Сочи выпал снег
«Смотрел на завалы вокруг, пытаясь отыскать свою мать»
Двадцать лет назад в Москве взорвали дома. Так страшно россиянам было впервые
На Сахалине открылись избирательные участки
«Горим, горим потихоньку»
Как живут россияне посреди полыхающей тайги
Раскрыты подробности разговора Путина и Зеленского
Участки, кандидаты и правила
 
В России начался единый день голосования
Все материалы
Мир
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Роберт МугабеЧерный властелин
«Тиран», «убийца белых»: умер экс-президент Зимбабве, старейший диктатор мира Мугабе
Соперник Трампа предложил абортами ограничить рождаемость в бедных странах
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
Участники протестов в Гонконге о власти, митингах и России
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Последнее китайское поражение
Жители Гонконга боролись с властью все лето. Почему им не стоит радоваться своей победе
Стало известно о попытке помешать выдаче России «ценного свидетеля» по делу MH17
Все материалы
Бывший СССР
Сенцов высказался «о врагах Украины»
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Освобожденных украинских моряков наградили
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Все материалы
Экономика
Китай поддался США в торговой войне
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Volkswagen решил воскресить «Жука»
Всех переиграли
Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине
Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
РПЦ разрешили продавать вино для господ
Все материалы
Силовые структуры
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На дом Памфиловой совершено нападение
Неизвестный ночью проник в дом главы ЦИК с электрошокером
Обвиненный в домогательствах к сотрудницам полковник захотел вернуться в полицию
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
У бывшей тещи «золотого полковника» ФСБ нашли особняк на 15 миллионов долларов
«У меня полная обойма — вся вам достанется»
Этот генерал создал самую суровую зону и «сломал» 130 авторитетов. Воры грозили ему смертью
Появились новые подробности ночного нападения на дом Эллы Памфиловой
Все материалы
Наука и техника
Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
США отказались покупать российское супероружие
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Робот Федор вернулся на Землю
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Робот Федор покинул МКС
Все материалы
Спорт
В Махачкале возликовали после победы Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов (сверху) и Дастин ПорьеКороль джунгей
Нурмагомедов раздавил очередного претендента на титул. Он вновь лучший
Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
У Хабиба новый противник. И он опаснее Макгрегора
Серена Уильямс проиграла в финале US Open
Павел Мамаев От свистка до свистка
Суд освободил Кокорина и Мамаева. Но российский футбол, кажется, справляется и без них
Нурмагомедов прокомментировал победу над Порье
Все материалы
Культура
Назван победитель Венецианского кинофестиваля
Группа «The Comet Is Coming»«Мы живем в эпоху массового вымирания»
Космос, танцы, психодел: революционеры инопланетного джаза в Москве
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
«А чего боишься ты?»
 
Игорь Крутой продемонстрировал «не самую сильную сторону творческой жизни»
Евреево детство
Холокост как изнасилование ребенка и возвращение Джека Лондона: Венеция-2019
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Все материалы
Интернет и СМИ
Потребовавшего завести уголовное дело на Алсу из-за «Голоса» мужчину допросят
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Элджей и Ивлеева провели медовый месяц на Сицилии
«Раком — это по-русски»
Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
Малышева обнаружила копченую колбасу в холодильнике матери и ужаснулась
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Ширвиндт развелся с супругой
Все материалы
Ценности
Девушка потратила 500 тысяч долларов на внешность Кардашьян и испортила лицо
«Все могут быть красивыми»
Этот фотограф показал красоту женских недостатков: умер легендарный Петер Линдберг
Новая реклама одежды с жертвами насилия возмутила покупателей
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Машины «богатых иранских детей» во время траура попали на видео
Все материалы
Путешествия
Российский турист отправился купаться вопреки запретам и утонул
«У вас культура, а у нас натура»
История россиянина о жизни в США
Названа любимая страна россиян для отпуска
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Верблюд наступил туристке на лицо и поломал ей ребра
«Прыгнул — и омолодился!»
Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
Сердобольный мужчина простоял весь полет ради жены и прослыл подкаблучником
Все материалы
Из жизни
Сбежавший цирковой слон напугал жителей белорусской деревни
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Пьяные еноты разгулялись по Канаде
«Гниение не мешает вкусу»
Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
Слепой отец вынес сына-инвалида на плечах во время урагана
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Тысячи человек отправили открытки больному мальчику и вернули ему любовь к жизни
Все материалы
25 самых популярных машин: Renault Arkana пытается догнать Lada Granta
Самые продаваемые автомобили России: четыре месяца падения
Lada XRay Cross с вариатором
Тест первой Лады с бесступенчатой трансмиссией
Кроссоверы с дорожным просветом меньше, чем у Lada Granta
Mercedes-AMG и еще девять вседорожников, на которых не стоит съезжать с асфальта
Мегагибрид Lamborghini и еще восемь суперкаров на электричестве
Вспоминаем лучших представителей мира бензоэлектрических монстров
Kia показала интерьер обновленного Mohave
Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang
Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX
Все материалы
Дом
Российские застройщики отказались работать по закону
«Люди ходить боятся»
Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать
Россиянка втихую поторговала жильем и стала миллионершей
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
В США до минимума упали ипотечные ставки
«Лицо засеребрилось от стыда»
Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает
Путин допустил возможность подорожания жилья
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
На Камчатке запустят два бизнес-инкубатора
Кредиты на образование с господдержкой начнут выдаваться чаще
Все материалы