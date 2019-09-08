Сенцов высказался «о врагах Украины»

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом, заявил, что «до победы еще очень далеко». Его слова приводит УНИАН.

«Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. <...> Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. <...> Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора», — сказал Сенцов.

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Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Олег Сенцов в 2015 году был признан виновным в создании террористического сообщества и других преступлениях. Он не признал свою вину и держал голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. В конце августа 2019 года сообщалось, что Сенцова доставили из колонии города Лабытнанги в один из следственных изоляторов Москвы в рамках подготовки к обмену заключенными с Украиной.

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