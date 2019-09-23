Украина захотела провести с Россией переговоры по границе

Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией. Об этом пишет «Громадське».

С соответствующим призывом к руководству страны выступила Государственная служба морского и речного транспорта Украины, рассказал замначальника Госгидрографии Богдан Устименко. Он отмечает, что заключенный между Киевом и Москвой в 2003 году Договор о российско-украинской государственно границе не регулирует морскую границу, которая вследствие этого де-юре не существует.

По его словам, вопрос установления морской границы является ключевым для «в смысле национальной безопасности, обороны, использования водных ресурсов». При этом Устименко допустил, что Россия откажется добровольно принимать участие в этих переговорах. В связи с этим он сослался на международный опыт «принудительной» делимитации границы между Австралией и Восточным Тимором, которая состоялась в 2018 году. Аналогичную процедуру под контролем ООН, считает украинский эксперт, можно провести и с российско-украинской границей.

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Вопрос демаркации морской границы стоит между Москвой и Киевом с момента распада Советского Союза. В декабре 2003 года стороны подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с ним, Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением. Однако вопрос границы окончательно так и не был решен.

После того, как Крым по итогам всенародного референдума вошел в состав России в 2014 году, а Киев отказался признать это, вопрос морской границы и правового статуса Азовского моря встал еще острее. В ноябре 2018 года он привел к инциденту с захватом российскими пограничниками трех украинских катеров и их экипажа. Россия настаивает, что тогда судно намерено нарушило российскую морскую границу.

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