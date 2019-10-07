На Украине объяснили невозможность мира с Россией

Реализацию договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией. Об этом изданию «Укринформ» заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские власти должны быть реалистами и четко осознавать, что Россия все равно будет пытаться мешать развиваться Украине. «Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией — это разные вещи», — сказал Кулеба.

Он также считает, что стратегической целью России является «разворот Украины». Политик заверил, что Киев все равно продолжит курс на евроинтеграцию и сближение страны с НАТО. «Это как ваши конкуренты, их цель — задавить вас на рынке. Но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить: "Окей, задавили, так задавили". Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные», — резюмировал вице-премьер.

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Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что только время покажет, сможет ли Киев доверять Москве в вопросах урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. «Акцентирую внимание на том, что для нас война не закончится до тех пор, пока не вернется Крым в состав Украины, а не только пока не вернется Донбасс. В каких условиях это произойдет — другой вопрос», — сказал политик в интервью «РБК-Украина».

Весной 2014 года Крым стал частью России по итогам проведенного там референдума. Украина считает полуостров оккупированной территорией и призывает его вернуть. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, и указывают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Киев также винит Москву в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины, считая, что Россия якобы оккупировала часть территории Донецкой и Луганской областей. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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