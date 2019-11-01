Украина обвинила Россию в попытке сорвать встречу в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обвинил Москву в попытке сорвать проведение саммита с участием лидеров «нормандской четверки». Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице МИД Украины в Facebook.

По его словам, Россия делает это «c помощью обстрелов Петровского», где должно состояться разведение сил и средств. Пристайко отметил, что Киев выполнил ряд договоренностей — была согласована «формула Штайнмаера», отведены войска в Станице Луганской и в районе населенного пункта Золотое, идет подготовка к отводу в Петровском.

«К сожалению, обстрелы как раз свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого шага, поскольку он является последним перед встречей», — отметил министр. Пристайко добавил, что возможность встречи в «нормандском формате» зависит от России.

Материалы по теме В Донбассе началось разведение войск Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты

1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата развода сил на участке в Петровском будет пересмотрена. По его словам, 30 октября на этом участке были зафиксированы обстрелы. Развод сил был запланирован на 4 ноября.

Разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое началось 29 октября. О начале процесса объявила украинская сторона. После этого сигнал готовности подали со стороны ЛНР. Начало разведения войск в районе поселка Петровское планируется после отвода вооружений в районе Золотого.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru