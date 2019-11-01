В Донбассе сорвалось разведение сил на очередном участке

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата развода сил на участке в Петровском будет пересмотрена. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, 30 октября на этом участке были зафиксированы обстрелы. Развод сил был запланирован на 4 ноября.

«Действительно, обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем семь дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября», — сказал Загороднюк.

Ранее 1 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) завершили первый этап разведения войск в районе поселка Золотое. Представители ополчения заявили, что выполнили свою часть договоренностей и ждут, когда наблюдатели ОБСЕ зафиксируют результат.

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30 октября представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что к линии соприкосновения прибыли дополнительные группы украинских радикалов для срыва процесса мирного урегулирования конфликта. Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта.

Разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое началось 29 октября. О начале процесса объявила украинская сторона. После этого сигнал готовности подали со стороны ЛНР. Начало разведения войск в районе поселка Петровское планируется после завершения отвода вооружений в районе Золотого.

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