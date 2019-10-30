В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов в зону конфликта

В район разведения сил и средств в Донбассе прибыли дополнительные группы украинских добровольцев-волонтеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«С 28 октября нами отмечается прибытие в район Богдановки и в близлежащие населенные пункты разрозненных групп [украинских] радикалов, которые обустраивают полевые лагеря. Некоторые бандформирования местом для проживания выбирают дома местных жителей», — заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта. «С прибытием в зоны разведения [украинских] националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории», — заявил политик.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Ранее экс-лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть десятки тысяч бойцов в зону конфликта, чтобы помешать процессу разведения войск.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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