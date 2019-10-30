Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей

Командование украинских войск в Донбассе ужесточило правила нахождения в зоне конфликта и расширило полномочия силовиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

«28 октября 2019 года в районе проведения Операции объединенных сил (так украинские власти называют силовые действия против самопровозглашенных республик Донбасса — прим. «Ленты.ру») приказом командующего объединенными силами введен режим "желтый"», — говорится в сообщении.

Украинские силовики получили право входить в жилые дома и иные помещения, а также проводить досмотр граждан и требовать у них документы для проверки. Кроме того, им разрешили временно ограничивать движение транспорта и пешеходов на отдельных территориях.

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В свою очередь, лицам, которые не задействованы в ООС, ограничили въезд и выезд из зоны конфликта. Также командование ввело ограничение на перемещение оружия и боеприпасов, совершение полетов летательных аппаратов и использование в транспортных средствах любых радиостанций.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Он отметил, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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