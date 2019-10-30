Украинцы устроили митинг против разведения войск в Донбассе

Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция протеста против разведения войск в Донбассе, которое началось 29 октября в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, в митинге приняли участие несколько сотен человек. В основном протестующие представляли украинские националистические организации. Они держали плакаты с критикой в адрес Зеленского, а также скандировали «Нет капитуляции».

Участники акции были недовольны тем, что разведение сил началось несмотря на то, что другая сторона якобы не соблюдала режим тишины течение недели. Ранее такое условие отвода сил называла команда Зеленского. Протестующие будут настаивать на возбуждении уголовного дела из-за разведения войск.

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29 октября ополчение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начало отведение сил на участке у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое. О начале разведения сил в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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