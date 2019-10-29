Зеленский отреагировал на начало разведения войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса отвода сил и средств на участке населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом он заявил в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе, пишет издание «Новости Донбасса».

Когда журналисты попросили украинского лидера прокомментировать информацию о разведении войск, Зеленский сказал, что нужно дождаться официального подтверждения штаба Операции объединенных сил (ООС), но позднее одна из сотрудниц СМИ сообщила, что подтверждение есть. «Прекрасно, прекрасно», — сказал он.

По словам украинского лидера, процесс отвода войск проходит спокойно. Обстрелов на участке нет, подчеркнул Зеленский. Глава государства также пояснил, что разведение сил и средств началось потому, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала семидневный «режим тишины».

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О начале процесса отвода войск 29 октября заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он уточнил, что последние обстрелы в этом населенном пункте были зафиксированы 10 дней назад. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вслед за Киевом подтвердили готовность отвести войска в районе Золотого. Обе стороны запустили сигнальные ракеты.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса. Пристайко тогда заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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