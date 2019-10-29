Украинский полковник разъяснил ситуацию с разведением войск в Донбассе

Украина приступила к разведению войск в районе населенного пункта Золотое в Луганской области для создания серой зоны. С таким заявлением выступил представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе полковник Александр Борщевский. Трансляция его брифинга опубликована на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Борщевский уточнил, что «как такового разведения войск нет», поскольку украинские войска не оставили ни одного населенного пункта. По его словам, площадь создаваемой в результате разведения войск зоны безопасности будет составлять 1 на 1 километр. Ее создание необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей в случае организации контрольно-пропускного пункта в районе Золотого. «Территории не сданы, просто военные по разные стороны друг друга не видят», — заключил он.

Материалы по теме В Донбассе началось разведение войск Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты

Ранее стало известно, что ополчение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начало отведение сил на участке у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое. О начале разведения сил в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru