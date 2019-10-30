ДНР начала военные учения из-за украинских националистов

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) начались военные учения в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает Интерфакс.

«С прибытием в зоны разведения [украинских] националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории», — сообщил политик. По словам Пушилина, украинские ветераны-добровольцы, ранее расположившиеся в населенном пункте Золотое, способны дестабилизировать обстановку в Донбассе, чтобы сорвать разведение сил и средств.

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Пушилин добавил, что факты нарушения украинскими силовиками перемирия и информационные атаки вызывают озабоченность в ДНР. По его словам, совместные учения МЧС, МВД и Народной милиции должны стать «залогом укрепления обороноспособности». Политик выразил надежду, что попытки разведения войск приведут к конкретным шагам по урегулированию конфликта в Донбассе.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Он отметил, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское.

28 октября стало известно, что ветераны националистического батальона «Азов» и ультраправые представители «Нацкорпуса» не сдали полиции все оружие, о чем заявляли в силовом ведомстве. Ранее экс-лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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