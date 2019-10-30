Зеленский рассказал о трех этапах прекращения войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех этапах достижения мира в Донбассе. Его заявление на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе цитирует «РБК-Украина».

По словам Зеленского, первый этап будет достигнут в ближайшее время. Речь идет о прекращении огня и горячей стадии конфликта. Он отметил, что хотя этот шаг является «очень важным и нужным», это лишь первая ступень прекращения войны. За ней следует этап примирения людей.

«Сколько времени нужно, чтобы зажили раны? Возможно ли, чтобы в одном купе спокойно ехали ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться?» — спросил Зеленский, отметив, что примирение — очень сложный и чувствительный процесс.

По его словам, на этом этапе любое неправильно сделанное заявление может перечеркнуть все достижения и вернуть конфликт в горячую фазу. В связи с этим он призвал медиа осознавать важность роли риторики, которую они применяют.

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В качестве третьего этапа Зеленский назвал безопасную реинтеграцию, которая должна стать реальной, а не быть просто записанной на бумаге. «После пяти лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский определил внешнеполитическую цель Украины — перестать просить финансовую помощь у международных партнеров и начать с ними равноправное сотрудничество.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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