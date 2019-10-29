Зеленский определил внешнеполитическую цель Украины

Украина должна перестать просить финансовую помощь у международных партнеров и начать с ними равное сотрудничество. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе, трансляцию которого ведет «Радио Свобода» на своем YouTube-канале.

«Наша цель — выйти из парадигмы, такой неприятной парадигмы просителя помощи, и начать уже на уровне с международными нашими партнерами воплощать в жизнь большие инвестиционные проекты», — сказал украинский лидер.

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При этом он отметил, что поддержка Украины со стороны Евросоюза достигла уже 15 миллиардов евро. По его словам, в стране множество проектов, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов. «Я уверен, что Украина может быть инвестиционно привлекательным государством», отметил Зеленский.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью. По словам главы правительства, реальной целью является рост ВВП на 40 процентов в ближайшие пять лет, однако для этого властям необходимо изменить отношение инвесторов к стране.

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