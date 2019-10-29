Украинский премьер назвал собственную страну проблемой

Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

По его словам, власти ставят цель достичь ежегодного роста украинской экономики минимум на 5-7 процентов в год. Гончарук считает, что реальной целью является рост ВВП на 40 процентов в ближайшие пять лет. «Но для этого нужно изменить отношение к Украине среди инвесторов», — заявил премьер-министр.

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При этом Гончарук отметил зависимость экономического роста страны от успешности реинтеграции Донбасса, где необходимо создавать рабочие места, чтобы показывать местным жителям возможность Украины построить «общее будущее, а не делить прошлое». Также он назвал Мариуполь городом, который «сквозь тьму начал возрождение и стремится к росту».

Президент Украины Владимир Зеленский после победы его партии «Слуга народа» на президентских выборах анонсировал масштабные реформы, которые от Украины требует МВФ для экономического роста. Среди них массовая приватизация государственных предприятий и земельная реформа.

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